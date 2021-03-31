Затопление шахты в Колумбии: 11 горняков продложают искать

В Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы на месте аварии в золоторудной шахте. Её затопило в минувшую пятницу...

В Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы на месте аварии в золоторудной шахте. Её затопило в минувшую пятницу. Как сообщил Департамент окружающей среды страны, причиной стал оползень.

Под завалами, предположительно, остаются 11 шахтёров. Надежды найти их живыми почти нет.

[Сандра Гарсия, сестра пропавшего шахтёра]:

«Всё зависит от электронасоса. Пока ничего не получилось. Вчера они его установили, но он не работал, и до сих пор дело не сдвинулось. Думали, что уровень воды спадёт, но он упал и снова поднялся. У меня мало надежды узнать что-то о брате». [Виктор Тамайо, губернатор Рисаральды]:

«Первое: нужно как можно скорее извлечь тела этих людей. Это в приоритете. Второе: нужно поддержать семьи. Мы организуем отправку некоторой помощи семьям погибших».

Шахта находится в деревне Эль-Боске в муниципалитете Нейра в центральной части Колумбии. Она работала незаконно.

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