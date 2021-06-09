В Мексике школьники возвращаются за парты на фоне ослабления вспышки COVID

В 13 мексиканских штатах впервые почти за год снова открываются школы. За парты вернулись более полутора..

В 13 мексиканских штатах впервые почти за год снова открываются школы. За парты вернулись более полутора миллиона детей. Власти разрешили перейти на очное обучение на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

В Мехико в школы вернулись 80 тысяч учеников и десять тысяч преподавателей. Мексиканские дети обучались дистанционно с августа прошлого года.

[мама школьника]:

«Держать детей дома было очень трудно. Теперь они встретятся с одноклассниками и станут активнее. Мой сын пошёл в первый класс, а школы так и не видел. Вчера он лёг спать пораньше, с нетерпением ожидая, когда придёт в класс». [мама школьника]:

«Было трудно им объяснить, что нельзя находиться рядом с одноклассниками. Для них очень хорошо вернуться в школу и снова дышать свежим воздухом».

На входе детям измеряют температуру. Они также должны обрабатывать руки антисептиком, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

[Нэнси Гильен, директор школы]:

«Это испытание. Нам предстоит перевоспитать детей, которые привыкли обнимать друг друга, делиться всем, даже едой. Теперь им нельзя давать другим свои ручки и тетрадки, нельзя давать попробовать свой бутерброд. В этой новой реальности всё изменилось».

Возврат к очному обучению добровольный, и многие ещё остаются дома. Те, кто всё же вернулся в школы, будут учиться два раза в неделю по четыре часа в день. Также сохранятся онлайн-занятия.

В последнее время в Мексике активно идёт вакцинация населения. На прошлой неделе было сделано более миллиона прививок. Большинство пожилых уже вакцинировались. Сейчас идёт иммунизация людей в возрасте от 40 до 59 лет.

В стране в общей сложности выявили почти два с половиной миллиона случаев COVID-19, более 220 тысяч пациентов умерли. Вспышка эпидемии стабильно идёт на спад с февраля, количество смертей снижается. 8 июня в Мексике от коронавируса умерли 34 человека. Это самый низкий показатель с апреля прошлого года.

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