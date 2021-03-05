Во французском департаменте Па-де-Кале вводят локдаун на выходные

Во французском департаменте Па-де-Кале из-за быстрого распространения коронавируса на выходные вводят локдаун. Он начнётся в 8..

Во французском департаменте Па-де-Кале из-за быстрого распространения коронавируса на выходные вводят локдаун. Он начнётся в 8 часов утра в субботу и продлится до шести вечера воскресенья. Людям будет запрещено выходить из дома без особых нужд.

Ранее аналогичные меры приняли в Приморских Альпах и Дюнкерке.

[Жан Кастекс, премьер-министр Франции]:

«Вирус распространяется всё быстрее. За последнюю неделю темпы выросли на 23%. Уровень заражения уже достиг 400 случаев на 100 тысяч жителей, что почти вдвое больше среднего показателя по стране».

По данным властей, эпидемиологическая ситуация в Па-де-Кале ухудшается последние 15 дней. Здесь распространяется британский штамм коронавируса. Сейчас он выявлен у 60% заражённых по всей стране.

[Оливье Веран, министр здравоохранения Франции]:

«Учитывая ситуацию, мы не можем позволить себе поступить иначе. Конечно же, необходимо действовать быстро».

Тревогу у властей вызывает и ситуация в департаментах Об, Верхние Альпы и Эна.

[Жан Кастекс, премьер-министр Франции]:

«Там уровень заражения превысил отметку в 250 случаев на 100 тысяч жителей. Теперь эти регионы добавляются к списку из 20 департаментов, которые находятся под пристальным наблюдением».

Власти Франции намерены расширять кампанию массовой вакцинации от COVID-19. К середине апреля должны привить десять миллионов человек, к середине мая – 20 миллионов, а к лету – 30 миллионов. Многие медработники уже вакцинировались.

[Оливье Веран, министр здравоохранения Франции]:

«Привились 40% сотрудников домов престарелых, а если брать общие цифры, то вакцинировались 30% медиков по всей стране. И всё же этого недостаточно».

Чтобы ускорить процесс вакцинации, прививать людей разрешат фармацевтам. Соответствующее распоряжение выйдет в середине марта.

Во Франции в общей сложности выявили более трёх миллионов 800 тысяч случаев COVID-19. Умерли 87 тысяч человек.

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