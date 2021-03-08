Российские моржи выступили на соревнованиях по зимнему многоборью в Москве
Российские моржи выступили на соревнованиях по криатлону в одном из московских парков. Зимнее многоборье включает бег,..
Дата загрузки: 2021-03-08
Спортсмены должны быть в купальниках или плавках. На некоторых этапах допустимо надевать лёгкую одежду.
[Татьяна, зрительница]:
«Мы (тоже) хотим так. Думаю, что года через два сможем. Будем закаливаться и стремиться к здоровью».
Это уже четвёртое соревнование, проходящее в столице.
[Татьяна Смирнова, участница соревнований]:
«Прекрасные впечатления. Получила массу положительных эмоций от четырёх этапов криатлона. Самым прекрасным был, думаю, заплыв после бега и лыж».
Соревнования по криатлону зародились в Чехии. Теперь они набирают популярность и в России.
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