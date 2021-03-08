Жительницы Карачи бросают попрошайничать и идут делать плитку

43-летняя Мариат Биби живёт в крайней нищете в портовом пакистанском городе Карачи. Чтобы прокормить своих восьмерых..

[Мариат Биби, жительница Карачи]:

«Того, что выпросим, хватает на еду и чай на один день. Мы ходим по разным местам и просим денег, потом можем купить молока и муки. Если не просить денег, как можно достать еды?»

43-летняя Мариат Биби живёт в крайней нищете в портовом пакистанском городе Карачи. Чтобы прокормить своих восьмерых детей, она вынуждена попрошайничать.

Мариат никогда не ходила в школу. Она попрошайничает с малых лет. Такой род занятий в Пакистане считается незаконным. Однако он по-прежнему очень популярный. Часто семьи, чтобы выжить, отправляют попрошайничать своих детей.

Официальных данных нет, но по некоторым подсчётам, в стране с населением в 207 миллионов человек насчитывается около 25 миллионов попрошаек.

Впрочем, у самых бедных жительниц Карачи появилась возможность заработать легально. Американский фонд «Наследие» основал проект, в котором работает уже 40 женщин. Они делают плитку и кирпичики, которые потом используют в восстановлении города.

[Самина Биби, жительница Карачи]:

«Раньше я попрошайничала, бродила из одного места в другое. Некоторые давали деньги, некоторые отказывались, некоторые смеялись надо мной. Позже фонд «Наследие» обеспечил нас достойной работой. Мы зарабатываем деньги и очень рады, можем покупать еду. Раньше ложились спать с пустыми желудками. Теперь планируем обучать наших детей и усердно работать».

Плитки используют, чтобы вымостить одну из улиц города.

[Наим Шах, менеджер проекта по восстановлению]:

«Эти плитки были сделаны бывшими попрошайками. Мы выкладываем эти плитки по обеим сторонам дорог, а посередине установим фуд-корты и заложим парки. Мы также устанавливаем туалеты и ёмкости для сбора дождевой воды».

В Карачи есть несколько зданий времён британского господства, которые нуждаются в капитальном ремонте. Есть надежда, что эти проекты обеспечат работой ещё больше женщин.

Короткая ссылка на эту страницу: