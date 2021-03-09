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Прыжки с парашютом, цветы и шарики: как российская армия поздравила женщин с 8 марта

Прыжки с парашютом, цветы и шарики: как российская армия поздравила женщин с 8 марта

Российские военнослужащие провели флешмобы по всей стране и поздравили женщин с 8 марта. Десантники поднялись в..

Дата загрузки: 2021-03-09

Российские военнослужащие провели флешмобы по всей стране и поздравили женщин с 8 марта. Десантники поднялись в небо на самолёте Ан-26 и прыгнули с парашютом. Во время прыжка военный развернул плакат с надписью «8 марта».

[Виталий Жигалка, десантник]:
«Дорогие наши женщины, девушки, в этот светлый день с высоты 1000 метров мы хотим от лица всех военнослужащих воздушно-десантных войск поздравить вас с праздником с Международным женским днём 8 марта».

После приземления парашютисты подарили цветы женщинам-военным.

[десантник]:
«Желаем вам прекрасного весеннего настроения».

А это метро в Новосибирске. На выходе женщин и девушек встречают военные в полной амуниции и дарят цветы.

Тюльпаны и воздушные шары получили и жительницы Иваново. Защитники отечества раздали подарки в местном торговом центре.
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