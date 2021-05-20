Карачи накрыла пыльная буря, есть жертвы
На пакистанский город Карачи после двух дней сильной жары обрушилась мощная пыльная буря. За ней последовал..
Дата загрузки: 2021-05-20
По данным местных СМИ, погибло не менее троих человек. Все несчастные случаи были связаны с обрушением крыш из-за сильного ветра во время пыльной бури.
С приходом дождя жители портового города вздохнули с облегчением.
[житель Карачи]:
«Люди очень переживали, потому что два дня было очень жарко. Сейчас идёт дождь, и я наслаждаюсь им. Пусть такая погода останется».
[житель Карачи]:
«Рынки открылись после праздничных выходных, и мы, торговцы, волновались из-за жары. Было действительно жарко, до 44 градусов Цельсия. Невыносимо. Люди в Карачи не привыкли к такой погоде. Теперь, слава Богу, пошёл дождь. При этом в воздухе пыль, это беспокоит».
Напомним, в соседней Индии жертвами циклона «Туактае» стали десятки человек.
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