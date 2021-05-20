Карачи накрыла пыльная буря, есть жертвы

На пакистанский город Карачи после двух дней сильной жары обрушилась мощная пыльная буря. За ней последовал..

На пакистанский город Карачи после двух дней сильной жары обрушилась мощная пыльная буря. За ней последовал дождь. Как сообщают власти, непогоду в южные районы Пакистана принёс циклон «Тауктае».

По данным местных СМИ, погибло не менее троих человек. Все несчастные случаи были связаны с обрушением крыш из-за сильного ветра во время пыльной бури.

С приходом дождя жители портового города вздохнули с облегчением.

[житель Карачи]:

«Люди очень переживали, потому что два дня было очень жарко. Сейчас идёт дождь, и я наслаждаюсь им. Пусть такая погода останется». [житель Карачи]:

«Рынки открылись после праздничных выходных, и мы, торговцы, волновались из-за жары. Было действительно жарко, до 44 градусов Цельсия. Невыносимо. Люди в Карачи не привыкли к такой погоде. Теперь, слава Богу, пошёл дождь. При этом в воздухе пыль, это беспокоит».

Напомним, в соседней Индии жертвами циклона «Туактае» стали десятки человек.

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