Кролики оккупировали Канберру: популяция растёт из-за феномена Ла-Нинья

На зелёных газонах рядом с озером Берли-Гриффин в Канберре расположились десятки кроликов. Этих зверьков можно увидеть..

На зелёных газонах рядом с озером Берли-Гриффин в Канберре расположились десятки кроликов. Этих зверьков можно увидеть и во многих других районах австралийской столицы. В этом году кроликов намного больше, чем обычно.

Специалисты говорят, что причина кроется в природном феномене Ла-Нинья. Он зародился осенью прошлого года в южной части Тихого океана и, по оценкам учёных, стал самым мощным за последнее десятилетие. В Австралию Ла-Нинья принёс дождливое лето.

[Олли Оргилл, специалист по инвазивным видам животных]:

«С конца весны и до начала лета мы наблюдали большое увеличение популяции кроликов. Это связано с Ла-Нинья. Погода стала благоприятной для растительности, и кролики отреагировали на это соответственно».

Кролики – инвазивный вид в Австралии. Их завезли европейцы в конце XVIII века, а в середине следующего столетия англичанин Том Остин выпустил в дикую природу более 20 кроликов. Многие фермеры поступили так же. В итоге зверьки быстро расплодились и стали настоящей бедой для всей австралийской экосистемы.

[Олли Оргилл, специалист по инвазивным видам животных]:

«Кролики – вредители номер один в стране. Они несут большую угрозу сельскому хозяйству, природным заповедникам и городской природе. Они просто изменяют экосистему».

Поскольку кролики поедали всю растительность на своём пути, многие виды австралийских животных просто вымерли. А уничтожение молодых деревьев и кустарников привело к эрозии почвы. Животных отстреливали, разрушали их норки, заражали вирусами и даже построили забор для защиты от них.

В Канберре снова собираются заразить кроликов миксоматозом. Но эта мера уже не так эффективна, как раньше.

[Брайан Мур, сотрудник Университета Канберры]:

«Со временем кролики адаптировались, и у них в некоторой степени выработался иммунитет».

Между тем зверьки-вредители приносят и пользу. В дикой природе он становятся пищей для хищников. Также охота на кроликов помогла австралийцам пережить экономические кризисы и войны.

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