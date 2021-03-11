Север Боливии затопило, людей эвакуируют

Из-за сильных дождей на севере Боливии эвакуируют жителей отдалённых деревень. Вышли из берегов реки Тауаманау, Акри..

Из-за сильных дождей на севере Боливии эвакуируют жителей отдалённых деревень. Вышли из берегов реки Тауаманау, Акри и Мадре-де-Диос.

В департаменте Пандо объявили оранжевый уровень опасности и запретили перемещение в соседние провинции, пока вода не отступит.

На помощь людям направили военных.

В посёлке Филадельфия затоплено более десятка домов, а также основные дороги, ведущие в районный центр.

[Хуан Канкари, боливийский военный]:

«Мы уже эвакуировали шесть семей. На правый и левый берега. Наводнение вызвало то, что река Параисо вышла из берегов из-за дождя».

Власти обещают предоставить эвакуированным продовольствие и товары первой необходимости. Они также готовы отправить на помощь людям больше солдат, если потребуется.

С начала сезона дождей в Боливии в результате наводнений пострадало более 2,5 тысяч семей. В основном, в северной регионе Бени, который граничит с Пандо.

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