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На Индию надвигается циклон «Яас», эвакуировано более 3,5 млн человек

На Индию надвигается циклон «Яас», эвакуировано более 3,5 млн человек

На восток Индии надвигается мощный циклон «Яас». Его присутствие уже видно на побережье. Сильная непогода ожидается..

Дата загрузки: 2021-05-26

На восток Индии надвигается мощный циклон «Яас». Его присутствие уже видно на побережье. Сильная непогода ожидается в штатах Одиша и Западная Бенгалия. Скорость ветра достигает 140 километров в час, с порывами до 155.

По словам властей, из прибрежных районов на пути продвижения циклона эвакуировали более 3,5 миллиона человек. Людей размещают во временных убежищах.

В аэропорту Калькутты – столицы Западной Бенгалии – приостановили полёты. Рыбакам рекомендовали не выходить в море. Больницы обязали принять меры по обеспечению бесперебойной работы.

В преддверии циклона по региону также пронёсся торнадо. Сообщается о двоих погибших в Западной Бенгалии. Повреждены 45 домов и линии электропередачи.

Как ожидается, «Яас» ударит также по Бангладеш.

Это второй за неделю шторм, обрушившийся на Индию. Первый – «Туактаэ» – ударил по западному побережью страны, став для неё самым мощным за последние 20 лет. Погибло более 150 человек.

Циклоны в Бенгальском заливе в это время года привычны. Они часто заходят на сушу и приводят к гибели людей в Индии и Бангладеш.
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