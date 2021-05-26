На Индию надвигается циклон «Яас», эвакуировано более 3,5 млн человек
На восток Индии надвигается мощный циклон «Яас». Его присутствие уже видно на побережье. Сильная непогода ожидается..
Дата загрузки: 2021-05-26
По словам властей, из прибрежных районов на пути продвижения циклона эвакуировали более 3,5 миллиона человек. Людей размещают во временных убежищах.
В аэропорту Калькутты – столицы Западной Бенгалии – приостановили полёты. Рыбакам рекомендовали не выходить в море. Больницы обязали принять меры по обеспечению бесперебойной работы.
В преддверии циклона по региону также пронёсся торнадо. Сообщается о двоих погибших в Западной Бенгалии. Повреждены 45 домов и линии электропередачи.
Как ожидается, «Яас» ударит также по Бангладеш.
Это второй за неделю шторм, обрушившийся на Индию. Первый – «Туактаэ» – ударил по западному побережью страны, став для неё самым мощным за последние 20 лет. Погибло более 150 человек.
Циклоны в Бенгальском заливе в это время года привычны. Они часто заходят на сушу и приводят к гибели людей в Индии и Бангладеш.
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