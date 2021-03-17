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В Колумбии пожарные спасли коз, забравшихся на крышу

В Колумбии пожарные спасли коз, забравшихся на крышу

Необычная спасательная операция в колумбийском департаменте Сантандер. Пожарным пришлось снимать с крыши невысокого дома стадо коз...

Дата загрузки: 2021-03-17

Необычная спасательная операция в колумбийском департаменте Сантандер. Пожарным пришлось снимать с крыши невысокого дома стадо коз.

Сначала спасатели спустили на землю некрупных животных и одного козлёнка. Остальные, поколебавшись, всё же решили спрыгнуть вниз самостоятельно.

[Маркос Ангарита, начальник пожарной команды]:
«К счастью, мы сумели их спасти. Животные были очень напуганы».

Ни одна коза во время операции не пострадала.

[Маркос Ангарита, начальник пожарной команды]:
«Раньше здесь не было подобных случаев. Мы спасали здесь змей, дикобразов, опоссумов и других диких животных, но никогда не приходилось снимать коз с крыши».

Как животные забрались на дом, пожарные не знают.
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