В Колумбии пожарные спасли коз, забравшихся на крышу

Необычная спасательная операция в колумбийском департаменте Сантандер. Пожарным пришлось снимать с крыши невысокого дома стадо коз...

Необычная спасательная операция в колумбийском департаменте Сантандер. Пожарным пришлось снимать с крыши невысокого дома стадо коз.

Сначала спасатели спустили на землю некрупных животных и одного козлёнка. Остальные, поколебавшись, всё же решили спрыгнуть вниз самостоятельно.

[Маркос Ангарита, начальник пожарной команды]:

«К счастью, мы сумели их спасти. Животные были очень напуганы».

Ни одна коза во время операции не пострадала.

[Маркос Ангарита, начальник пожарной команды]:

«Раньше здесь не было подобных случаев. Мы спасали здесь змей, дикобразов, опоссумов и других диких животных, но никогда не приходилось снимать коз с крыши».

Как животные забрались на дом, пожарные не знают.

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