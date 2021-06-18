Новый рубеж: от COVID-19 в мире скончалось более 4 млн человек

На счету COVID-19 по всему миру уже более четырёх миллионов смертей. При этом на смену британскому..

На счету COVID-19 по всему миру уже более четырёх миллионов смертей. При этом на смену британскому альфа-варианту коронавируса быстрыми темпами приходит индийский дельта-вариант. Как выяснили учёные, этот штамм увеличивает риск госпитализации вдвое.

Ещё одна печальная статистика показывает, что первые два миллиона смертей произошли в первый год после начала пандемии, а последующие два миллиона – всего за пять месяцев. Это объясняют тем, что вирус мутирует. Его новые варианты оказались заразнее и смертоноснее, а также устойчивее перед вакцинами.

В то время как в США, Великобритании и других богатых странах случаев заболевания становится меньше, очаги эпидемии по-прежнему очень серьёзные на большей части территории Латинской Америки.

В регионе продолжается худшая с марта вспышка. Такие страны, как Боливия, Чили, Бразилия и Уругвай, пока не могут сдержать вирус и провести масштабную вакцинацию.

Ранее на этой неделе директор Панамериканской организации здравоохранения сказала, что главная проблема Южной и Северной Америки – это отсутствие препаратов.

Страны «Большой семёрки» пообещали выделить один миллиард доз вакцины от COVID-19 бедным и развивающимся странам.

Среди получателей будет и Индия, где очень высокая смертность от коронавируса. Согласно статистике, на Индию ежедневно приходится одна из трёх смертей от COVID в мире.

При этом эксперты считают, что официальный уровень смертности от болезни намного ниже реальных цифр.

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