Что заставило забитого пса впервые завилять хвостом

Рокки Канака несколько лет занимается воспитанием собак. Однажды в приют привезли 150 спасённых псов. Среди них была Блосс, которую Рокки решил забрать домой.
Оказавшись дома, собака продолжала трястись от страха. Через пару дней она всё так же боялась всего: травы, солнечного света, контакта с человеком. Блосс забивалась под стол и могла сидеть там несколько дней.
Рокки решил убрать стол и устроить для Блосс специальную собачью спальню. С этого момента поведение собаки начало меняться. Блосс стала брать пищу из рук и впервые попила из миски по примеру другой собаки. Через два месяца она уже прыгала на диван, чтобы посидеть с Рокки. В конце концов, Блосс выбежала на улицу, пробежала по траве и впервые завиляла хвостом.