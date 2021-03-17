Крымский силач сдвинул с места самолёт-амфибию весом 31,5 тонны

[Андрей Ширков, организатор мероприятия]:

«Это не то чтобы сложно было, это мегашаг через себя, это потрясающе. Это погода, это ветер, это дождь, это такая машина – амфибия. В чём сложность? Весь вес у неё впереди. Как вы знаете, самолёт-амфибия от воды отрывается, наклонив чуть-чуть вперёд корпус. Из-за этого сложно его перетягивать».

Крымский силач Джамшид Исматиллаев установил рекорд России, сдвинув с места самолёт-амфибию. Вес машины – 31 с половиной тонна. Пауэрлифтер протащил самолёт на один метр 12 сантиметров. На это потребовалось 40 секунд.

Атлет установил этот рекорд с четвёртой попытки. Первая тоже была рекордной. Спортсмен протащил самолёт на 31 сантиметр, но повредил ногу и упал. Хотя Исматиллаев тут же встал и достижение официально зарегистрировали, он всё же решил улучшить результат.

[Андрей Ширков, организатор мероприятия]:

«Это какой-то потрясающий парень. Сердце пусть и не огромное как кулак, но оно как камень. И он победил сегодня на наших глазах и себя, и эту машину, и спасибо ему за это».

Мероприятие в Севастополе посвящено 100-летию Черноморского флота.

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