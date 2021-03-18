Восемь убитых в спа-салонах Джорджии: полиция ищет мотив

Подозреваемый в смертоносной стрельбе в спа-салонах Атланты и пригорода проявляет признаки возможной сексуальной озабоченности. Об этом..

[Фрэнк Рейнольдс, шериф округа Чероки]:

«Вчера мы его допросили вместе с представителями полицейского департамента Атланты и ФБР. Он находится в центре заключения для взрослых округа Чероки. И он проявил признаки некоторых проблем, потенциально связанных с сексуальной озабоченностью. В прошлом он, возможно, часто посещал эти салоны».

Подозреваемый в смертоносной стрельбе в спа-салонах Атланты и пригорода проявляет признаки возможной сексуальной озабоченности. Об этом сообщил шериф округа Чероки в штате Джорджия. Так, полиция предполагает, что все восемь убийств были совершены не на расовой почве. Ранее считали, что нападавший нацеливался на определённую расу, поскольку шесть из восьми жертв – женщины азиатского происхождения.

Полиция уже выдвинула 21-летнему Роберту Аарону Лонгу обвинения. Его задержали вскоре после стрельбы в округе Крисп примерно в 240 километрах к югу от Атланты.

[Родни Брайант, глава полиции Атланты]:

«Я знаю, что мы получили много звонков с вопросами, не было ли это преступлением на почве ненависти. Расследование пока на ранней стадии. Мы не сможем чётко назвать мотивы. Несмотря на то, что мы произвели арест, впереди ещё много работы».

Стрельба началась около пяти вечера по местному времени во вторник. Сначала четыре человека были убиты и один ранен в азиатском массажном салоне в округе Чероки в 64 километрах от Атланты. Там погибли две женщины азиатского происхождения, а также белая женщина и белый мужчина. Ранен был латиноамериканец.

В Атланте, столице штата Джорджия, полиция отреагировала на звонок о взломе около шести вечера. Когда она прибыла в салон Gold Spa, то обнаружила там тела трёх женщин.

Затем полиция получила звонок из салона ароматерапии через дорогу. Там было найдено тело ещё одной женщины. Она также скончалась от огнестрельного ранения. Все четыре жертвы в городе были азиатского происхождения.

После убийств в Атланте Лонг направлялся во Флориду. Полиция подозревает, что там он тоже планировал совершить ряд убийств.

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