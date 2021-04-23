Флотилия из 500 роботизированных станций будет изучать океаны планеты

После 6 лет исследования ледяных вод Южного океана с помощью плавающих роботизированных мониторов учёные отправляются в..

После 6 лет исследования ледяных вод Южного океана с помощью плавающих роботизированных мониторов учёные отправляются в воды более доступные, но не менее опасные.

Проект называется Глобальный массив биогеохимии океана. Его запустили в марте. Цель – распределить 500 новых роботизированных исследовательских станций по океанам мира. На их борту устанавливают компьютеры, гидравлику, аккумуляторы и множество датчиков, которые, как надеются ученые, дадут им более полную картину океана и его здоровья.

Директор проекта Кен Джонсон говорит, что океан чрезвычайно важен для климата и экосистемы. Он обеспечивает едой огромное число людей на Земле. Однако наблюдение за ним ведётся плохо.

[Кен Джонсон, директор проекта]:

«Сегодня для этого нужно, чтобы кто-то садился на судно и отправлялся собирать образцы. То есть в некоторые зоны суда заходят очень редко. Может быть, раз в десятилетие. И обычно ходят летом, поскольку никто не хочет отправляться зимой, когда бушуют штормы».

По его словам, чтобы лучше следить за океанами, нужно, чтобы там постоянно были роботы.

[Кен Джонсон, директор проекта]:

«Знаете, как сложно убедить выпускника вуза оставаться на судне в течение года? Никто не хочет этого делать. Судам нужно топливо, людям – еда. Роботизированные системы – это выход».

Датчики будут собирать данные на глубине до двух километров. В среднем срок их службы составит пять лет. Они будут следить за метаболизмом океана, скоростью производства кислорода и многими другими факторами.

С 2014 года 200 датчиков распределили недалеко от берегов Антарктиды. Новые устройства будут измерять уровень кислотности воды, а также солёность, температуру, давление, содержание кислорода и нитратов.

Все данные будут не только использовать для более точного моделирования. Их также будут бесплатно предоставлять школам и исследовательским институтам.

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