Сколько микропластика в сибирском снегу?

Томские учёные из Биологического института исследуют снег в Сибири. Они хотят выяснить, насколько он загрязнён микропластиком...

Томские учёные из Биологического института исследуют снег в Сибири. Они хотят выяснить, насколько он загрязнён микропластиком.

[Данил Воробьёв, доктор биологических наук]:

«Мы отобрали более 20 проб снежного покрова от Алтайских гор и до Заполярья. Расстояние этого мегапрофиля составило более 2000 километров».

Согласно предварительной оценке, в сибирском снегу в основном содержатся пластиковые волокна. Фрагменты других форм встречаются реже.

[Юлия Франк, биолог]:

«Микропластик, хоть он и микро, всё равно имеет достаточно большую поверхность и располагает к абсорбции гидрофобных загрязнителей на своей поверхности. Особенно, если на кусочках микропластика начинают расти биоплёнки, к ним потом очень легко абсорбируются тяжёлые металлы, бензопирен и другие токсиканты, которые стопроцентно являются токсическими веществами».

Ранее томские учёные обнаружили микропластик в пищеварительной системе рыбы, выловленной в сибирских реках.

[Юлия Франк, биолог]:

«Особенность в том, что у нас очень развита гидрографическая сеть, то есть много рек. И эти реки в Северный Ледовитый океан направляются – у нас здесь нет рек, которые шли бы в обратную сторону, у нас все крупные реки текут в Северный Ледовитый океан. А реки как конвейер собирают, собирают микропластик и несут его в воду».

По словам исследователей, в глобальную циркуляцию микропластика вовлечены не только реки и моря, но и почва, и живые существа, и атмосфера. Учёные считают, что продукты распада синтетических полимеров могут угрожать здоровью людей, а также морям и их обитателям.

Специалисты отмечают, что пластик становится вреднее из-за добавленных в него красителей, пластификаторов и веществ, повышающих устойчивость к ультрафиолету.

Участники проекта выяснят, сколько микропластика содержится в твёрдых атмосферных осадках. Они также оценят, как влияют на его концентрацию близость дорог и плотность населения.

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