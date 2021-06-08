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Российские моряки спасли лайку, заблудившуюся во льдах Арктики

Российские моряки спасли лайку, заблудившуюся во льдах Арктики

Экипаж российского ледокола «Александр Санников» спас заблудившуюся во льдах самоедскую собаку. Её обнаружили в заливе Карского..

Дата загрузки: 2021-06-08

Экипаж российского ледокола «Александр Санников» спас заблудившуюся во льдах самоедскую собаку. Её обнаружили в заливе Карского моря примерно в семи километрах от села Мыс Каменный.

Лайка могла пострадать, поскольку рядом работали два судна. Её подманили голосом и угощением и уговорили подняться на борт.

[Евгений Нагибин, помощник капитана]:
«Изучили возможность подъёма животного с ледовой поверхности, установили парадный трап, по которому собака самостоятельно поднялась на борт судна. В дальнейшем при помощи мобильной связи установили связь с местным населением, узнали владельца собаки, и спустя несколько часов животное было в целости-сохранности возвращено».

Как оказалось, собаку зовут Айка. Годовалая лайка потерялась, и хозяева разыскивали её уже неделю. За самоедом прибыла лодка на воздушной подушке.

[Светлана Черешнева, владелица собаки]:
«Когда мне показали видео, я посмотрела и сначала её не узнала. Она была такая несчастная, вся какая-то обледеневшая, плохо ходила, потому что ноженьки свои наколола. Потому что лёд колкий, она наколола ноги. Сейчас более-менее ходит она у нас».

По словам моряков, собака вряд ли добралась бы до берега самостоятельно. Лёд уже начал дрейфовать, и на поверхности появилось много трещин.
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