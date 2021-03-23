Борьба и скачки: традиционный фестиваль в Пакистане

Скачки на лошадях стали одним из главных событий на традиционном фестивале в пакистанском городе Тандо-Адам в..

Скачки на лошадях стали одним из главных событий на традиционном фестивале в пакистанском городе Тандо-Адам в провинции Синд. Мероприятие проходит после месяцев ограничений из-за пандемии.

Участники отмечают, что покупка скаковой лошади – целое капиталовложение. По словам Шера Али, он потратил очень много денег, прежде чем дошёл до этого момента.

[Шер Али, владелец лошади]:

«Мы готовим наших лошадей, вкладывая тысячи рупий. На это уходят месяцы и годы, только потом удаётся принять участие в скачках. В кормлении мы должны придерживаться строжайшей диеты. На одну лошадь мы тратим 50-100 тысяч пакистанских рупий».

Лошади выходят на скаковой трек в ярких украшениях. Посмотреть на мероприятие собираются сотни зрителей.

[Анчар Хашхили, организатор мероприятия]:

«Это очень дорогостоящее занятие. Простые люди не могут себе позволить заниматься таким спортом. Вот почему мы организовываем фестиваль, чтобы простые люди тоже могли насладиться традиционным спортом Синда, которому уже сотни лет».

Пакистан, как и другие страны мира, пытается сдержать эпидемию COVID-19. В ряде регионов ввели частичный «локдаун». Однако фестиваль в Синде на юге Пакистана провести разрешили.

[Васим Лагхари, посетитель]:

«Когда в мире началась пандемия, все массовые мероприятия отменили. Теперь у нас начался фестиваль. Да хранит нас Бог от коронавируса. Людям стоит прийти и насладиться скачками».

Впрочем, зрителей развлекали не только лошадьми. Также они наблюдали за борьбой малахра. Главная задача в ней – повалить соперника на землю.

[Чакор Бхамбро, борец]:

«Я занимаюсь малахрой, чтобы доставить людям удовольствие. Я показываю им свою силу и стиль. Так я могу заработать».

Организаторы фестиваля также надеются, что подобное мероприятие будет способствовать продвижению мира и противостоянию экстремизму.

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