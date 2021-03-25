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На льду Байкала проходит парусная регата на буерах

На льду Байкала проходит парусная регата на буерах

На скованный льдом Байкал вышли десятки парусных судов на коньках. Здесь проходит международная буерная регата. В..

Дата загрузки: 2021-03-25

На скованный льдом Байкал вышли десятки парусных судов на коньках. Здесь проходит международная буерная регата. В этом году иностранцев мало из-за карантинных ограничений. Но всё же несколько спортсменов из Швейцарии, Польши и Германии смогли приехать в Россию.

[спортсмен из Германии]:
«У нас не было возможности подготовиться. Вчера для меня был первый день в этом сезоне, когда я вышел на лёд в лодке под парусом. Так что большое спасибо Байкалу».

Буера на гладком льду могут развивать скорость до 100 километров в час. Сейчас гонку усложняют снежные наносы.

[Роман Копылов, спортсмен из России]:
«Есть такие «пироги» – снежные наносы. Которые маленькие – это ерунда. А есть большие – опасно. Я вчера в один влетел, так было не очень».

Буерные регаты проходят на Байкале уже несколько десятилетий. В России этот вид спорта зародился в конце XIX века. Первые соревнования прошли на Неве.
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