На льду Байкала проходит парусная регата на буерах
На скованный льдом Байкал вышли десятки парусных судов на коньках. Здесь проходит международная буерная регата. В..
Дата загрузки: 2021-03-25
[спортсмен из Германии]:
«У нас не было возможности подготовиться. Вчера для меня был первый день в этом сезоне, когда я вышел на лёд в лодке под парусом. Так что большое спасибо Байкалу».
Буера на гладком льду могут развивать скорость до 100 километров в час. Сейчас гонку усложняют снежные наносы.
[Роман Копылов, спортсмен из России]:
«Есть такие «пироги» – снежные наносы. Которые маленькие – это ерунда. А есть большие – опасно. Я вчера в один влетел, так было не очень».
Буерные регаты проходят на Байкале уже несколько десятилетий. В России этот вид спорта зародился в конце XIX века. Первые соревнования прошли на Неве.
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