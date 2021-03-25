На льду Байкала проходит парусная регата на буерах

На скованный льдом Байкал вышли десятки парусных судов на коньках. Здесь проходит международная буерная регата. В..

[спортсмен из Германии]:

«У нас не было возможности подготовиться. Вчера для меня был первый день в этом сезоне, когда я вышел на лёд в лодке под парусом. Так что большое спасибо Байкалу».

На скованный льдом Байкал вышли десятки парусных судов на коньках. Здесь проходит международная буерная регата. В этом году иностранцев мало из-за карантинных ограничений. Но всё же несколько спортсменов из Швейцарии, Польши и Германии смогли приехать в Россию.

Буера на гладком льду могут развивать скорость до 100 километров в час. Сейчас гонку усложняют снежные наносы.

[Роман Копылов, спортсмен из России]:

«Есть такие «пироги» – снежные наносы. Которые маленькие – это ерунда. А есть большие – опасно. Я вчера в один влетел, так было не очень».

Буерные регаты проходят на Байкале уже несколько десятилетий. В России этот вид спорта зародился в конце XIX века. Первые соревнования прошли на Неве.

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