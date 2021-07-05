Тюлень стал участником парусной регаты, забравшись на тримаран

Во время парусной регаты в Балтийском море на одном тримаране обнаружили безбилетного пассажира. Тюлень взобрался на..

Во время парусной регаты в Балтийском море на одном тримаране обнаружили безбилетного пассажира. Тюлень взобрался на судно яхтсмена Андре Беца. Это произошло, когда тримаран проплывал мимо шведского острова Эланд.

Сначала тюлень выглядел довольным, будто отдыхал на пляже. Потом он показался яхтсмену слишком вялым, поскольку постоянно спал.

Андре снял гостя на видео и отправил его организаторам регаты. Те, в свою очередь, переслали запись ветеринару, работающему в океанариуме немецкого города Штральзунд.

Специалист сделал вывод, что безбилетник здоров. Он также отметил, что неглубокое дыхание во время отдыха – это нормальное явление у тюленей.

Спутник яхтсмена один раз всё же соскользнул с борта тримарана в море, но лишь затем, чтобы поплавать и вернуться обратно. Организаторы гонок разрешили Андре плыть дальше вместе с тюленем, но тот не должен грести, чтобы не нарушить правила регаты.

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