Тюлень стал участником парусной регаты, забравшись на тримаран
Во время парусной регаты в Балтийском море на одном тримаране обнаружили безбилетного пассажира. Тюлень взобрался на..
Дата загрузки: 2021-07-06
Сначала тюлень выглядел довольным, будто отдыхал на пляже. Потом он показался яхтсмену слишком вялым, поскольку постоянно спал.
Андре снял гостя на видео и отправил его организаторам регаты. Те, в свою очередь, переслали запись ветеринару, работающему в океанариуме немецкого города Штральзунд.
Специалист сделал вывод, что безбилетник здоров. Он также отметил, что неглубокое дыхание во время отдыха – это нормальное явление у тюленей.
Спутник яхтсмена один раз всё же соскользнул с борта тримарана в море, но лишь затем, чтобы поплавать и вернуться обратно. Организаторы гонок разрешили Андре плыть дальше вместе с тюленем, но тот не должен грести, чтобы не нарушить правила регаты.
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