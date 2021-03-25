Систему предупреждения о китах разработали в Ирландии

У южного побережья Ирландии на воду спускают устройство, которое будет отслеживать звуки подводной жизни. Летом здесь..

У южного побережья Ирландии на воду спускают устройство, которое будет отслеживать звуки подводной жизни.

Летом здесь можно встретить много морских млекопитающих, включая финвалов и горбатых китов. Но это также и зона оживлённого судоходства. И есть большая опасность столкновений судов с морскими гигантами.

Теперь же начал работу новый проект. На этом буйе закреплён «умный» гидрофон. Он будет отслеживать звуки крупных морских животных в реальном времени.

Все данные будут использовать для создания базы разных видов млекопитающих. В итоге получится система раннего предупреждения судов.

[Эмер Кивини, морской эколог]:

«Мы надеемся использовать акустические данные, чтобы информация в реальном времени поступала в приложение. То есть моряки смогут получать уведомление, что в их зоне возможно есть кит».

И они смогут принять необходимые меры.

[Эмер Кивини, морской эколог]:

«Они могут снизить скорость, это также сократит влияние звукового загрязнения и риск столкновения».

Моряки же надеются, что новая технология поможет рассказать ещё большему числу людей о том, как важно защищать морскую жизнь.

[Киран Коллинс, капитан судна]:

«Ещё больше людей вспомнят о том, что под водой есть животные. Они также поймут, что нужно относиться к ним с уважением, не мешать им не волновать их».

Исследователи надеются, что благодаря искусственному интеллекту морские млекопитающие и коммерческое судоходство смогут сосуществовать мирно.

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