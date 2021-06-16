Евро-2020: Франция победила Германию, Португалия обыграла Венгрию

Парижане празднуют победу Франции над Германией в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Игра прошла на..

Парижане празднуют победу Франции над Германией в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Французская сборная, которая удерживает титул чемпиона мира по футболу, обыграла хозяев поля со счётом 1:0. Победить гостям помог автогол немецкого футболиста Матса Хуммельса, который послал мяч в свои ворота.

[Магозя Нзунгу, болельщик]:

«Карим (Бензема) забил гол, но судья его не засчитал. Приятно было видеть, что французская команда доминирует в матче. Они играли, как Бразилия, с большим количеством передач. Надеюсь, их мастерство будет расти».

Франция теперь занимает второе место в группе F после Португалии, которая ранее обыграла Венгрию со счётом 3:0.

Португальская и венгерская сборные встретились в Будапеште на «Пушкаш Арене». Вплоть да 84-й минуты матча счёт был 0:0. Венгры забили один гол, но его не засчитали из-за положения «вне игры».

Потом счёт открыл португалец Рафаэл Геррейру, послав мяч в ворота противника. После этого ещё дважды забил гол Криштиану Роналду.

Таким образом, португальский бомбардир побил рекорд француза Мишеля Платини по количеству голов в финальных матчах чемпионатов Европы. Роналду забил 11 мячей. На счету французского футболиста 9 голов.

Кроме того, Роналду установил рекорд, в пятый раз сыграв в финальной стадии европейского турнира.

[болельщик]:

«Я его уважаю. (Роналду) много сделал для мира и футбола. О нём напишут во всех книгах о футболе». [болельщик]:

«Я очень рад, что мы выиграли матч, и Венгрия была хорошим соперником». [болельщик]:

«Я искренне верил, что у Венгрии есть шанс. Было отдано очень много сил, и они почти добились успеха».

19 июня сборная Франции сыграет с Венгрией, а португальцы проведут матч с немецкой командой.

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