Цветущая сакура принесла весну в Вашингтон

Цветущая сакура ознаменовала приход весны в американскую столицу. На фоне монумента Вашингтону колышутся ветви японских вишен, принарядившихся в нежно-розовые платья.

Несмотря на пандемию, желающих полюбоваться цветением достаточно много. Но всё равно меньше, чем было в другие годы. Служба национальных парков пригрозила закрыть доступ к вишнёвым деревьям, если начнут собираться толпы.

[Ник, житель Вашингтона]:

«Мы немного волновались из-за того, что парк могли закрыть. Погода хорошая, и люди вокруг гуляют, поэтому мы рады, что успели побывать здесь».

В Вашингтоне цветёт 3000 вишнёвых деревьев. Они высажены вдоль аллей, ведущих от здания Капитолия к монументу Вашингтону и мемориалу Джефферсона. Сакуру более 100 лет назад подарил городу мэр Токио.

Японские вишни цветут две-три недели. В прежние годы полюбоваться сакурой приезжал миллион человек.

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