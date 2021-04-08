Китайские истребители пролетели в зоне противовоздушной обороны Тайваня

Китай снова демонстрирует свою военную силу Тайваню. Так в среду его истребители пролетели в зоне противовоздушной..

Китай снова демонстрирует свою военную силу Тайваню. Так в среду его истребители пролетели в зоне противовоздушной обороны острова.

Министр иностранных дел частично признанного государства сказал, что в случае войны Тайвань будет сражаться до конца.

Пекин считает демократический остров своей мятежной провинцией. В последние месяцы он усиливал свою военную активность возле него.

В понедельник Китай заявил, что группа авианосцев проводит учения возле Тайваня, в то время как ВМС США сообщили, что в среду они провели «дежурный» транзит через Тайваньский пролив.

Между тем, спикер Госдепартамента США назвал отношения Вашингтона с Тайванем «твёрдыми, как скала».

[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:

«Мы с большой озабоченностью смотрим на действия КНР и попытки запугивания в регионе, в том числе в отношении Тайваня. В рамках давней политики США, отражённой в Законе об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты по-прежнему готовы противостоять любому применению силы, которое может поставить под угрозу безопасность или социальную и экономическую систему Тайваня».

Вашингтон – главный международный союзник Тайваня и поставщик вооружения. Он помогал острову модернизировать его армию, чтобы в случае атаки Китая дать достойный отпор.

Китай же утверждает, что предпринимает действия в отношении Тайваня, чтобы защитить свой суверенитет.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сказал, что его страна намерена усовершенствовать свои военные возможности и больше тратить на оборону. Позже в этом месяце он намерен провести военные учения.

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