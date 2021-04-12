Эксперименты с мюоном поставили под вопрос Стандартную модель

То, как физики видят взаимодействие сил во Вселенной, может оказаться ошибочным. Результаты двух отдельных и многолетних..

То, как физики видят взаимодействие сил во Вселенной, может оказаться ошибочным. Результаты двух отдельных и многолетних исследований в США и Европе показали, что в Стандартной модели – своде правил о механизмах элементарных частиц – могут быть серьёзные прорехи.

В обоих случаях выяснили, что крошечная частица мюон, которую открыли 85 лет назад, вела себя вразрез с принятой моделью.

Стандартную модель разработали около 50 лет назад. И десятилетия экспериментов показывали, что она правильно описывает частицы и разные силы во Вселенной. Но только до недавнего времени.

В лаборатории «Фермилаб» при Министерстве энергетики США объявили результаты эксперимента, когда более восьми миллиардов мюонов разгоняли по 14-метровому кольцу циркулярного коллайдера.

[Ли Робертс, физик]:

«Представьте, что это трек, в который мы за один раз помещаем около 10 тысяч мюонов. Они вращаются по кругу снова и снова и в процессе погибают путём радиоактивного распада».

Оказалось, мюоны во время распада колеблются сильнее, чем должны были.

Также поступили результаты исследований с Большого адронного коллайдера в Европе. Там физики долгое время сталкивали друг с другом протоны, чтобы посмотреть, что будет дальше. В частности, они наблюдали за столкновением частиц, называемых нижними кварками.

Согласно Стандартной модели, нижние кварки при столкновении должны формировать равное количество электронов и мюонов. Это как подбросить монету 1000 раз и получить примерно одинаковое число орлов и решек.

Но произошло не так. Исследователи выяснили, что электронов появилось примерно на 15% больше.

Мюон – это собрат электрона, которые вращается вокруг ядра атома. Только он примерно в 200 раз тяжелее. При этом мюон не является частью атома. Он нестабилен и обычно существует всего две микросекунды.

Предполагается, что во Вселенной существует какая-то неоткрытая частица или сила, которая может объяснить оба странных результата.

Исследования планируют продолжать. В частности, в Японии, где также проводят эксперимент, подобный европейскому.

Короткая ссылка на эту страницу: