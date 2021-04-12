Эксперименты с мюоном поставили под вопрос Стандартную модель
То, как физики видят взаимодействие сил во Вселенной, может оказаться ошибочным. Результаты двух отдельных и многолетних..
Дата загрузки: 2021-04-12
В обоих случаях выяснили, что крошечная частица мюон, которую открыли 85 лет назад, вела себя вразрез с принятой моделью.
Стандартную модель разработали около 50 лет назад. И десятилетия экспериментов показывали, что она правильно описывает частицы и разные силы во Вселенной. Но только до недавнего времени.
В лаборатории «Фермилаб» при Министерстве энергетики США объявили результаты эксперимента, когда более восьми миллиардов мюонов разгоняли по 14-метровому кольцу циркулярного коллайдера.
[Ли Робертс, физик]:
«Представьте, что это трек, в который мы за один раз помещаем около 10 тысяч мюонов. Они вращаются по кругу снова и снова и в процессе погибают путём радиоактивного распада».
Оказалось, мюоны во время распада колеблются сильнее, чем должны были.
Также поступили результаты исследований с Большого адронного коллайдера в Европе. Там физики долгое время сталкивали друг с другом протоны, чтобы посмотреть, что будет дальше. В частности, они наблюдали за столкновением частиц, называемых нижними кварками.
Согласно Стандартной модели, нижние кварки при столкновении должны формировать равное количество электронов и мюонов. Это как подбросить монету 1000 раз и получить примерно одинаковое число орлов и решек.
Но произошло не так. Исследователи выяснили, что электронов появилось примерно на 15% больше.
Мюон – это собрат электрона, которые вращается вокруг ядра атома. Только он примерно в 200 раз тяжелее. При этом мюон не является частью атома. Он нестабилен и обычно существует всего две микросекунды.
Предполагается, что во Вселенной существует какая-то неоткрытая частица или сила, которая может объяснить оба странных результата.
Исследования планируют продолжать. В частности, в Японии, где также проводят эксперимент, подобный европейскому.
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