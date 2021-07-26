Чем займётся робот-манипулятор ERA на российской части МКС

Этот гигантский робот-манипулятор ERA облегчит жизнь российских космонавтов. Недавно он вместе с модулем «Наука» прибыл на..

[Филлип Схонеянс, руководитель проекта ERA]:

«Он делает то же самое, что и любой другой робот: поднимает предметы и ставит их. То есть с его помощью можно взять что-то и переместить в другое место».

Этот гигантский робот-манипулятор ERA облегчит жизнь российских космонавтов. Недавно он вместе с модулем «Наука» прибыл на Международную космическую станцию.

11-метровая рука весит 600 килограммов и может поднять до восьми тонн. Точность её движений – до пяти миллиметров. Она будет работать в открытом космосе вместо людей, выполняя за них опасные задания.

[Андре Кёйперс, астронавт]:

«Выход в открытый космос – сложная операция. На это надо много времени, энергии и кислорода. Кроме того, всегда есть риск. В некоторых случаях робот избавит от необходимости выходить за пределы МКС».

Первой миссией манипулятора станет установка радиатора охлаждения на модуле «Наука».

[Филлип Схонеянс, руководитель проекта ERA]:

«Радиатор ничего не весит в космосе, но если его немного толкнуть, то понадобится много сил, чтобы потом остановить. И если это не получится, то возникнет серьёзная проблема».

Манипулятор может работать автономно. Также космонавты смогут управлять им прямо в открытом космосе благодаря специальной панели.

Его создали в Нидерландах по заказу Европейского космического агентства. Он будет готов к использованию примерно через полгода.

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