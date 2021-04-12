Жители Великобритании несут цветы к королевским дворцам. В стране продолжается восьмидневный траур в связи с кончиной..

Жители Великобритании несут цветы к королевским дворцам. В стране продолжается восьмидневный траур в связи с кончиной принца Филиппа – супруга королевы.

Религиозные и политические лидеры выражают соболезнования 94-летней Елизавете II – самому старому и долгоправящему монарху в мире.

Её супруг герцог Эдинбургский умер в Виндзорском замке в минувшую пятницу в возрасте 99 лет.

В воскресенье в Кентерберийском соборе провели службу. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сказал, что супруг королевы прожил долгую жизнь. Через два месяца ему должно было исполниться 100 лет. Однако это не смягчает боль утраты.

[Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский]:

«Потеря – и есть потеря. Каждый ощущает её по-своему, и она затрагивает сердце также по-разному. Мы не можем понять, как чувствуют себя другие. И два человека не могут ощущать одно и то же. Это просто потеря. Кто-то воспринимает её легко, а для кого-то это большой удар».

В Букингемском дворце объявили, что похороны пройдут в воскресенье 17 апреля. При этом обычно многолюдные мероприятия в этот раз будут не такими масштабными из-за пандемии.

Процессий по улицам не будет. Всё пройдёт на территории Виндзорского замка. На мероприятие допустят только 30 ближайших родственников.

Жители Великобритании выражают соболезнования и говорят, что с принцем умерла целая эпоха.

[Сьюзен Латам, жительница Великобритании]:

«Я знала его всю свою жизнь. И когда умирает старейший член королевской семьи, это конец исторической эпохи, определённо. Сегодня мы стали свидетелями своего рода исторического события». [Джоэль Ньюман, житель Великобритании]:

«Когда умерла принцесса Диана, я жил в Лондоне, и у меня не было шанса приехать. Но теперь у меня своя семья, мы живём в получасе езды отсюда, поэтому я решил, что важно прийти и отдать дань уважения».

Принц Гарри вернётся из США на похороны дедушки. Его супруга Меган, которая сейчас находится в положении, по совету врача воздержится от путешествия.

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