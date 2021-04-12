Как девочка и полицейский обменялись благодарностями

9-летняя Брук хотела купить пончики. Когда подошла её очередь, девочка обнаружила, что денег не хватает. Она растерялась и не знала, что делать.

За ней стоял полицейский Чад Саванна, он спас положение. Девочка обрадовалась, что за покупку заплатили, взяла пончики и убежала. Но на этом история не закончилась.

Брук написала благодарственное письмо полицейскому и приложила к нему 10 долларов. Она отнесла его в полицейский участок. Полицейских тронул поступок девочки, и они купили ей подарочный сертификат в Toys R Us на 50 долларов. Девочка купила игрушки, но не для себя. Она передала их благотворительной организации Toys for Tots для детей, родители которых не могут купить рождественские подарки.

Полицейские, узнав о бескорыстном поступке девочки, решили устроить ей экскурсию по полицейскому участку. Девочке больше всего понравилась полицейская машина.



Мама девочки сказала, что дочка сама решала, как ей поступать. Она воспитывает ребёнка так, чтобы доброта проявлялась во всём, что она делает.