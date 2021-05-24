Тайваньское озеро Солнца и Луны высыхает из-за засухи

Одно из крупнейших озёр Тайваня недавно привлекло много внимания. Но не своими голубыми водами, а их..

Одно из крупнейших озёр Тайваня недавно привлекло много внимания. Но не своими голубыми водами, а их почти полным отсутствием. Водоём с большой скоростью высыхает, оставляя после себя лишь потрескавшуюся землю.

Озеро Солнца и Луны находится в уезде Наньтой. Оно мелеет, поскольку на острове продолжается рекордная за всю его историю засуха.

Многие работники сферы туризма говорят, что это большой экономический удар.

[жители Тайваня]:

«Очень надеюсь, что скоро пойдёт дождь. <…> Это сильнейшая засуха за 56 лет. И она уже причинила ущерб заведениям в заливе и туризму. Влияние оказала и пандемия. Всё это навредило индустрии яхт. Видите, все лодки стоят у берега». [жительница Тайваня]:

«Не думала, что засуха будет такой серьёзной. Я видела репортажи и фото, но они снимали лишь небольшую часть озера. Потом я сюда приехала, и подруга сказала мне, что озеро покрывало всю огромную площадь, которая превратилась в луг. Теперь я понимаю, насколько это сильная засуха».

В прошлом году на остров не пришёл ни один тайфун. А это значит, что дождей стало гораздо меньше. В этом году количество осадков также незначительное, и прогнозы пока не очень хорошие.

Май для Тайваня выдался особенно жарким. В некоторых регионах острова – до плюс 40.

Из-за засухи также начались перебои с электричеством, поскольку гидроэлектростанции работают на минимуме своих возможностей. Это уже привело к двум крупным отключениям электроэнергии по всему острову менее чем за неделю.

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