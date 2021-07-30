В России суточная смертность от COVID в третий раз достигла рекордного уровня

799 умерших от COVID-19 за сутки. Такую цифру в России регистрируют третий раз за последний месяц...

799 умерших от COVID-19 за сутки. Такую цифру в России регистрируют третий раз за последний месяц. Это антирекорд по суточному показателю смертей от коронавируса. Первый раз столько умерших было 16 июля, второй – 24-го.

При этом почти весь месяц от последствий COVID ежедневно умирает больше 700 человек. Также каждые сутки выявляют более 20 тысяч случаев заражения. Власти связывают ухудшение эпидемиологической ситуации с распространением дельта-штамма.

Его впервые обнаружили и описали в Индии. Он намного заразнее первоначального варианта коронавируса SARS-CoV-2 и передаётся людям разных возрастных групп, включая подростков и молодёжь.

В России для борьбы с эпидемией проводят массовую иммунизацию населения. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

В январе глава Минздрава заявил о планах привить от COVID 60% взрослого населения страны. Это примерно 69 миллионов человек. Сейчас полностью или частично привиты почти 36 миллионов россиян.

В общей сложности в стране выявили более шести миллионов 200 тысяч случаев COVID-19. Скончались 157 тысяч человек.

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