В Австралии изучают неуловимых утконосов, чтобы защитить их от вымирания

Достаточно негромкого всплеска, и двое австралийских учёных понимают, что в сети попалась долгожданная добыча. Они ловят..

Достаточно негромкого всплеска, и двое австралийских учёных понимают, что в сети попалась долгожданная добыча. Они ловят утконосов в реках Нового Южного Уэльса. Эти яйцекладущие млекопитающие в будущем могут исчезнуть, поэтому исследователи наблюдают за утконосами и ищут пути их сохранения.

[Гилад Бино, эколог]:

«Первое, что мы хотим знать, – попадался ли нам этот утконос раньше? И это очень важно для оценки численности. Поэтому мы обычно оставляем метку. Похоже, этот утконос попался нам впервые. Это очень интересно. Значит, здесь больше утконосов, чем мы думали».

Учёные берут у утконоса все возможные анализы, а потом прикрепляют к животному электронную метку.

Заметить утконоса очень трудно, поэтому исследователи расставляют сети и так ловят животных.

[Танил Хоук, эколог]:

«Если повезёт, можно увидеть одного или нескольких утконосов, плавающих на поверхности. Но, не ставя сети, трудно понять, точно ли это утконосы».

За последние три десятилетия утконосов стало на треть меньше. Причиной послужили строительство плотин, разрушение берегов крупным скотом и стихийные бедствия.

[Гилад Бино, эколог]:

«Из-за засухи мы серьёзно опасались за жизнь утконосов. Потом на большей части территории Нового Южного Уэльса и Виктории начались катастрофические пожары. И это вызвало большую тревогу за растения и животных Австралии, в том числе – и за утконосов. И пока мы мало знаем о том, как пожары влияют на этих млекопитающих».

Учёные говорят, что для сохранения популяции нужно восстанавливать берега рек и ручьёв.

[Танил Хоук, эколог]:

«О многих исчезающих видах узнаёшь слишком поздно. К этому времени они уже достигают точки невозврата. И мы получаем всё больше свидетельств того, что утконосов становится меньше. Но у нас есть уникальная возможность вмешаться сейчас и предотвратить их вымирание. Надеюсь, утконосов увидят ещё многие поколения людей».

У утконосов – плоский клюв, с помощью которого они находят пищу в иле. Они водятся на берегах рек и водоёмов. Живут в норах. Утконосы откладывают яйца, но детёнышей вскармливают молоком.

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