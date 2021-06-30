Англия и Украина вышли в четвертьфинал, Германия и Швеция покидают Евро-2020
Для болельщиков сборной Англии наступил долгожданный момент торжества. Команда Гарета Саутгейта обыграла Германию со счётом 2:0..
Дата загрузки: 2021-06-30
[болельщица сборной Германии]:
«Моя семья наполовину немецкая, наполовину английская, поэтому мы разделились во мнениях по поводу исхода матча и теперь спешим домой, пока не вышли ярые фанаты».
[болельщик сборной Англии]:
«Я очень взволнован – 2:0. Это самая удивительная игра, которую я когда-либо видел. Фантастика».
[болельщик сборной Англии]:
«Абсолютно фантастическая игра. Разве не так? Мы победили».
Победу Англии принесли нападающий Рахим Стерлинг и форвард Гарри Кейн. Они забили мячи на 75 и 86 минутах матча.
Последний раз Англия обыграла Германию в матче плей-офф на чемпионате мира в 1966 году. В тот год английская сборная впервые стала чемпионом мира и пока больше не удостаивалась такого титула.
В четвертьфинал также вышла Украина, отправив домой команду Швеции. Соперники сыграли на стадионе «Хэмпден парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 2:1. Украинцы обыграли шведов в дополнительное время матча.
Теперь сборная Англии встретится с Украиной. Матч состоится в Риме 3 июля.
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