Англия и Украина вышли в четвертьфинал, Германия и Швеция покидают Евро-2020

Для болельщиков сборной Англии наступил долгожданный момент торжества. Команда Гарета Саутгейта обыграла Германию со счётом 2:0..

[болельщица сборной Германии]:

«Моя семья наполовину немецкая, наполовину английская, поэтому мы разделились во мнениях по поводу исхода матча и теперь спешим домой, пока не вышли ярые фанаты». [болельщик сборной Англии]:

«Я очень взволнован – 2:0. Это самая удивительная игра, которую я когда-либо видел. Фантастика». [болельщик сборной Англии]:

«Абсолютно фантастическая игра. Разве не так? Мы победили».

Для болельщиков сборной Англии наступил долгожданный момент торжества. Команда Гарета Саутгейта обыграла Германию со счётом 2:0 и вышла четвертьфинал Евро-2020. Это первая победа английской сборной над немцами на стадионе «Уэмбли» с 1975 года.

Победу Англии принесли нападающий Рахим Стерлинг и форвард Гарри Кейн. Они забили мячи на 75 и 86 минутах матча.

Последний раз Англия обыграла Германию в матче плей-офф на чемпионате мира в 1966 году. В тот год английская сборная впервые стала чемпионом мира и пока больше не удостаивалась такого титула.

В четвертьфинал также вышла Украина, отправив домой команду Швеции. Соперники сыграли на стадионе «Хэмпден парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 2:1. Украинцы обыграли шведов в дополнительное время матча.

Теперь сборная Англии встретится с Украиной. Матч состоится в Риме 3 июля.

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