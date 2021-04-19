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Футболку Марадоны с его автографом выставляют на аукцион

Футболку Марадоны с его автографом выставляют на аукцион

На аукцион в США выставят футболку знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны с его автографом. Он играл..

Дата загрузки: 2021-04-20

На аукцион в США выставят футболку знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны с его автографом. Он играл в ней на первом для него чемпионате мира. Это было в 1982 году в Испании. Для Аргентины турнир начался с матча со сборной Бельгии.

[Алекс Макниколл, глава проекта Gotta Have Rock and Roll]:
«Эта вещь попала к нам от аргентинского журналиста, который освещал чемпионат мира 1982 года. Он дружил с тренером аргентинской сборной Луисом Менотти. Тот отдал ему футболку, а спустя годы на ней расписался сам Марадона. Футболка пробыла у журналиста почти 40 лет».

Специалисты говорят, что на публичный аукцион ни разу не выставляли подобных лотов.

[Алекс Макниколл, глава проекта Gotta Have Rock and Roll]:
«По нашим оценкам, выручка за футболку может составить от 150 до 250 тысяч долларов. И думаю, это осторожная оценка, поскольку такие вещи редко поступают на аукцион».

Марадона скончался в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет.
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