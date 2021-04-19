Стулья из масок: британская компания придумала способ переработки
Британская компания из города Кардифф начала переработку тонн медицинских масок и других средств защиты, которые использовали..
Дата загрузки: 2021-04-20
Британская компания из города Кардифф начала переработку тонн медицинских масок и других средств защиты, которые использовали последние 12 месяцев. Из этого мусора она делает стулья для школ и ящики для инструментов.
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