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Стулья из масок: британская компания придумала способ переработки

Стулья из масок: британская компания придумала способ переработки

Британская компания из города Кардифф начала переработку тонн медицинских масок и других средств защиты, которые использовали..

Дата загрузки: 2021-04-20

Британская компания из города Кардифф начала переработку тонн медицинских масок и других средств защиты, которые использовали последние 12 месяцев. Из этого мусора она делает стулья для школ и ящики для инструментов.
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