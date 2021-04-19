Складчатомордые листоносы привлекают партнёров пушистыми масками

Команда под руководством биолога Бернала Родригеса-Эррера из Университета Коста-Рики исследует вид летучих мышей под названием складчатомордые..

Команда под руководством биолога Бернала Родригеса-Эррера из Университета Коста-Рики исследует вид летучих мышей под названием складчатомордые листоносы.

Их ареал простирается от Мексики до Колумбии и Венесуэлы. Морды этих млекопитающих считаются чуть ли не самыми причудливыми среди всех летучих мышей. А у самцов также есть пушистая белая складка, которую они могут натянуть на нижнюю часть морды, как маску, какие носят люди.

Такие маски они надевают, пытаясь привлечь партнёршу. Биологи говорят, что этой особенности раньше никто не замечал.

[Бернал Родригес-Эррера, биолог]:

«Мы вели наблюдение более 13 ночей. И мы увидели, что самцы всю ночь носят «маску», особенно когда пытаются привлечь самок».

Впрочем, точное предназначение маски учёным ещё предстоит выяснить.

[Бернал Родригес-Эррера, биолог]:

«Можно предположить, что маска позволяет выделиться. Это как визуальный сигнал для самки, поскольку, когда самец её «надевает», она становится светлее».

Такой необычный вид ухаживания встречается только у некоторых видов летучих мышей.

Учёные также записали звуки листоносов с помощью ультразвукового микрофона, подключённого к компьютеру.

[Паулина Родригес, биолог]:

«Мы смогли описать и записать те звуки летучих мышей, которые не слышны для человеческого уха».

Эти животные ведут ночной образ жизни. Питаются в основном фруктами, включая бананы, манго и папайю.

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