Что произойдёт, если завести бобра в доме. Весёлое видео

В центр дикой природы в Луисвилле, штат Кентукки, привезли брошенного бобрёнка. О нём стала заботиться Бриджит Бруйяр. Малыш требовал постоянного внимания, поэтому Бриджит забрала его домой.

Бобрёнка назвали Джастин. Жить с ним под одной крышей оказалось непросто. Зверёк грыз деревянную мебель, таскал вещи в свой угол. Бобрёнку постоянно требовалась свежая вода для купания. Он плавал в ванне 4-5 раз в день.