Что произойдёт, если завести бобра в доме. Весёлое видео

В центр дикой природы в Луисвилле, штат Кентукки, привезли брошенного бобрёнка. О нём стала заботиться Бриджит Бруйяр. Малыш требовал постоянного внимания, поэтому Бриджит забрала его домой.
Бобрёнка назвали Джастин. Жить с ним под одной крышей оказалось непросто. Зверёк грыз деревянную мебель, таскал вещи в свой угол. Бобрёнку постоянно требовалась свежая вода для купания. Он плавал в ванне 4-5 раз в день.
«Я считала, что смогу вырастить бобра, но на деле всё оказалось не так, как я думала», – рассказала женщина. Нужно было найти место для бобрёнка, пока он не подрастёт. На помощь пришёл сосед Бриджит, который занимался ландшафтным дизайном. На территории приюта он сделал пруд с растительностью для Джастина. Теперь бобёр живёт там, а Бриджит за ним присматривает.