Образцы ДНК собак помогут очистить Тель-Авив от неубранных фекалий

Как заставить хозяина убирать фекалии за собакой? Решение нашли власти Тель-Авива. Они обяжут владельцев при продлении..

Как заставить хозяина убирать фекалии за собакой? Решение нашли власти Тель-Авива. Они обяжут владельцев при продлении лицензии на содержание животного предоставить образец ДНК питомца.

В Тель-Авиве насчитывается 40 тысяч собак. Власти города считают, что это очень много. По их словам, на каждые одиннадцать жителей приходится один лохматый питомец. При этом примерно 2% владельцев не убирают фекалии за собаками.

[Эйтан Шварц, пресс-секретарь мэрии Тель-Авива]:

«Мы многое перепробовали: проводили позитивные и негативные кампании, требовали (соблюдать правила). И, похоже, это не работает. А сейчас мы попробуем реализовать очень простую технологию».

Когда в базе мэрии появятся образцы ДНК всех собак, неубранные фекалии будут отправлять на анализ.

[Эйтан Шварц, пресс-секретарь мэрии Тель-Авива]:

«С помощью простого теста мы получим результат 100-процентной точности и узнаем, какая собака оставила фекалии. После этого отправим штраф владельцу».

Власти надеются таким образом быстро устранить проблему. Многие горожане приветствуют эту идею.

[житель Тель-Авива]:

«Это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение правил. Я полностью поддерживаю инициативу». [жительница Тель-Авива]:

«Некоторые люди убирают за собакой, а некоторые просто оставляют фекалии. Поэтому будет приятно не смотреть под ноги».

Городской совет Тель-Авива уже одобрил проект нового правила. Теперь нужно дождаться решения правительства. В мэрии уверены, что оно будет положительным.

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