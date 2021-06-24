Один из старейших магазинов Лондона XVI века закрывается из-за пандемии

Отдельные магазины вдали от торговых центров становятся в Лондоне всё более редким явлением. Из-за пандемии некоторые..

Отдельные магазины вдали от торговых центров становятся в Лондоне всё более редким явлением. Из-за пандемии некоторые не смогли снова открыться. Другие готовятся к закрытию.

Не миновала такая участь и магазин Arthur Beale, который работает уже более 400 лет. Он один из старейших в британской столице. Открыл свои двери в XVI столетии. С тех пор несколько раз переезжал по разным адресам в центре.

Здесь продаётся всё, что связано с лодками, катерами и яхтами: от канатов и верёвок до специальной обуви.

Но уже скоро физический магазин перестанет существовать. Домовладелец продаёт здание из-за финансовых проблем. А на новую аренду денег не хватает. Продажи будут проводить только онлайн.

[Хью Тейлор, совладелец магазина]:

«Всем очень-очень грустно. Некоторые посетители уходили в слезах. Все понимают, что в Лондоне осталось не так много подобных исторических магазинов».

Освободить узкое шестиэтажное здание будет непросто. Все товары, хранящиеся на складе и выставленные на обозрение, нужно будет убрать.

Бизнес-сейф придётся выносить через окно, поскольку лестница слишком узкая. И понадобится много ящиков, чтобы убрать то, что осталось внутри.

[Хью Тейлор, совладелец магазина]:

«Артефакты, каталоги, детали, накопившиеся за 150 лет… Это будет довольно масштабный проект».

Еще в XVI веке магазин был окружён полями. Повсюду рос лён, из которого делали веревки. С тех пор ландшафт сильно изменился. Теперь владелец магазина планирует снять помещение в пригороде Лондона.

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