В Тунисе на месяц ввели комендантский час из-за политического кризиса

Президент Туниса продолжает принимать меры, которые его оппоненты называют военным переворотом. Так, он ввёл в стране..

Президент Туниса продолжает принимать меры, которые его оппоненты называют военным переворотом. Так, он ввёл в стране ночной комендантский час до 27 августа. Передвижения граждан запрещены с семи вечера до шести утра. Также не разрешаются массовые собрания. Ранее Каис Саид отправил в отставку премьер-министра и на 30 дней заморозил работу парламента.

Такие действия стали ответом на массовые антиправительственные выступления, которые охватили многие города Туниса. Люди требовали распустить парламент и привлечь к ответственности все коррупционеров.

На сторону президента встала армия. Военные окружили здание парламента и государственного телевидения. Саид также отменил иммунитет законодателей и заявил, что на любые попытки противостоять его решениям с помощью насилия ответят также силой.

При этом у здания законодательного органа в понедельник столкнулись сторонники и противники действий главы государства.

Крупнейшая политическая партия страны, которая придерживается умеренного исламизма, осудила действия президента. А отстранённый премьер Хишам Машиши объявил, что он не будет создавать проблемы и передаст полномочия любому кандидату, которого выберет Саид.

Между тем, Белый дом обеспокоен ситуацией.

[Джен Псаки, спикер Белого дома США]:

«Белый дом и Государственный департамент поддерживает контакты на высшем уровне с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации, призвать к спокойствию и поддержать усилия Туниса по продвижению вперёд в соответствии с демократическими принципами».

Организация Объединенных Наций также призывает к сдержанности, а Европейский союз просит все стороны уважать конституцию Туниса.

Каис Саид занял пост в 2019 году в качестве политического аутсайдера. Он вёл кампанию против коррумпированной и некомпетентной элиты. Когда недавно вспыхнули протесты, Саид объявил о своих решениях, а затем отправился на улицы маршировать вместе с демонстрантами.

Тунисцы недовольны плохой экономической ситуацией в стране и безработицей. Обстановка стала ещё хуже после начала пандемии. В больницах не могут оказать помощь инфицированным. Также не хватает вакцин.

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