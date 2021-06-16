Любимый ресторан Энцо Феррари отреставрировали с нова открывают

На этой кухне снова кипит работа. В итальянском городе Маранелло после реконструкции открывает двери любимый ресторан..

На этой кухне снова кипит работа. В итальянском городе Маранелло после реконструкции открывает двери любимый ресторан Энцо Феррари – основателя знаменитой автомобилестроительной компании. В нём Феррари обедал с друзьями, сотрудниками и представителями Формулы-1.

Заведует работой шеф-повар Массимо Боттура.

[Массимо Боттура, шеф-повар]:

«Я смотрю в прошлое критически, а не с ностальгией. Хочу перенести лучшее из прошлого в будущее, чтобы возродить традиции, точно так же, как Ferrari делает это каждый день. Например, удивительные изгибы автомобилей (Ferrari) GT 1950 года. Благодаря новым технологиям они входят в будущее».

Заведение под названием Il Cavallino – это современная траттория. Оно находится прямо напротив штаб-квартиры Ferrari. Когда-то в этом помещении были столовая, учебный центр и раздевалка.

В ресторане можно увидеть старые фотографии и памятные вещи Формулы-1, настоящие механические детали и двигатели Ferrari, представленные в виде произведений искусства.

[Массимо Боттура, шеф-повар]:

«Я сказал: хорошо, давайте попробуем, давайте сделаем это, и мы создали это невероятное место с невероятной атмосферой. Это отличное послание для всех молодых поваров: верьте в себя, думайте о своём будущем. Рискуйте!»

Предыдущие владельцы закрыли ресторан в 2019 году. Затем компания выкупила его и решила сделать его частью своей новой стратегии. Теперь Ferrari предлагает своим клиентам больше, чем просто суперкары. Компания также разрабатывает коллекцию мужской и женской одежды.

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