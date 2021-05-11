В Германии открываются рестораны, кафе и пивные сады

Немцы снова проводят время на воздухе и наслаждаются тёплой погодой. Во многих регионах страны открылись бары,..

Немцы снова проводят время на воздухе и наслаждаются тёплой погодой. Во многих регионах страны открылись бары, рестораны и кафе. Ослабить карантинные меры позволило то, что распространение COVID-19 замедлилось.

Министр экономики Баварии лично объявил об открытии пивных садов – традиционных для региона.

[Хуберт Айвангер, министр экономики Баварии]:

«Мы снова встретимся в ресторанах на открытом воздухе. Снова сядем за столики, поедим и выпьем. Предыдущие десятилетия, а, может быть, даже столетия это было самым обыденным делом для нашей страны, но теперь внезапно стало особенным случаем, достойным проведения пресс-конференции».

Недавно правительство Германии отменило некоторые ограничения для полностью вакцинированных людей и тех, кто переболел коронавирусом. Теперь они могут свободно собираться вместе и не соблюдать комендантский час.

[ШтефаниХартль, гостья кафе]:

«Конечно, это повод улыбнуться. Мы очень рады, что снова можем сидеть на улице в такую хорошую погоду». [Феликс Виттнер, гость кафе]:

«Это великолепно. Снова светит солнце, и можно сидеть на улице. Это также отличная новость для рестораторов, потому что они снова работают. И для нас тоже, конечно. Мы просидели взаперти несколько месяцев, а теперь нам разрешили выходить и дышать воздухом».

В Германии за весь период пандемии выявили три с половиной миллиона случаев COVID-19. Скончались более 85 тысяч человек.

Министр здравоохранения страны объявил, что третья волна эпидемии идёт на спад. Однако предупредил, что расслабляться рано. По его словам, в целом по стране уровень заражения пока высокий. В последнюю неделю он составлял 119 случаев на 100 тысяч человек.

Между тем Евросоюз получил 200 миллионов доз вакцины от коронавируса. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что теперь страны ЕС приближаются к достижению цели привить к лету 70% взрослого населения.

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