Купить серебро: смогут ли «обезьяны» с Reddit повторить скандал с GameStop

Керри Крэкер всю жизнь проработал поваром. А с марта он тратил около 100 долларов в неделю..

Керри Крэкер всю жизнь проработал поваром. А с марта он тратил около 100 долларов в неделю – половину своих свободных денег – на серебряные монеты.

Он присоединился к растущему движению в социальных сетях. Его участники говорят, что покупают серебряные слитки и монеты для защиты от наступающей эпохи инфляции.

[Керри Крэкер, участник форума на Reddit]:

«Это своего рода анархия. Нам надоело, что кто-то постоянно указывает, что мы можем делать, и в чём выражаются наши деньги. Мы решили, что именно это настоящие деньги».

Ядро движения – Wall Street Silver. Это сообщество на форуме Reddit, которое насчитывает уже более 122 тысяч человек. Его создали в январе, когда WallStreetBets организовывала восстание инвесторов против финансовой элиты, создавая торговый ажиотаж вокруг таких компаний, как GameStop.

Теперь же инвесторы, такие как Крэкер, хотят сделать то же самое с серебром. Однако профессионалы рынка говорят, что они вряд ли добьются успеха. Серебра много, а руководители центробанков США и Европы считают, что инфляция останется относительно низкой.

Члены сообщества называют себя «доминантами» и «обезьянами». На их домашней странице изображена армия приматов из «Планеты обезьян». Они также устраивают «рейды» – то есть дни, когда все делают покупки одновременно. Основатель группы – 24-летний канадец Иван Баюхи.

[Иван Баюхи, основатель Wall Street Silver]:

«Wall Street Silver – это не просто способ быстрого обогащения. На самом деле, нужно подготовиться, обучиться и начать готовиться к будущему. Мы не пытаемся подражать Wall Street Bets, то есть искусственно не наращиваем цену акций».

Серебро стоит около 26 долларов за унцию. Члены группы полагают, что могут поднять цены на 100 или даже на 1000%, до такой степени, что они смогут бросить вызов так называемым инвестиционным банкам – крупным финансовым учреждениям, которые ведут торговлю драгоценными металлами.

Впрочем, лишь небольшая группа аналитиков и трейдеров считает, что средняя цена на серебро в 2022 году превысит 30 долларов.

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