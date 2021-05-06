Приведут ли выборы в Шотландии к новому референдуму о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен говорит, что после выборов в стране может пройти референдум о независимости...

[Никола Стерджен, первый министр Шотландии]:

«Эти выборы действительно важны, их исход имеет значение, ставки высоки, страна переживает самый большой кризис на памяти большинства из нас. Очень важно, чтобы мы вышли из этих выборов с сильным, опытным правительством, готовым принимать решения, которые выведут нас из изоляции и вернут к нормальной жизни».

Первый министр Шотландии Никола Стерджен говорит, что после выборов в стране может пройти референдум о независимости.

В стране выберут новый состав парламента, который включает 129 кресел. При этом система голосования здесь смешанная. То есть сначала избиратели голосуют за отдельных членов, а затем за политические партии.

Стерджен говорит, что, если Шотландская национальная партия получит большинство, это откроет двери для второго референдума о независимости.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон сказал, что сейчас не время для подобного голосования.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Давайте подождём и посмотрим, что на самом деле произойдет. Но я думаю, что большинство жителей Шотландии и Великобритании считают, что сейчас не время, поскольку мы вместе выходим из пандемии. Сейчас не время проводить безрассудный и, как я считаю, безответственный второй референдум».

Первый референдум прошёл в Шотландии в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали против выхода из состава Великобритании, и 45% – за.

При этом опросы не выявили чёткого фаворита нынешнего парламентского голосования. Это означает, что партии, поддерживающие независимость Шотландии, могут и не получить большинства.

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