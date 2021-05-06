В столице Камбоджи завершился полный локдаун

В столице Камбоджи Пномпене отменили всеобщий локдаун. Вместо этого власти будут точечно изолировать районы, где наблюдается..

В столице Камбоджи Пномпене отменили всеобщий локдаун. Вместо этого власти будут точечно изолировать районы, где наблюдается всплеск заражения коронавирусом.

Эта страна в Юго-Восточной Азии – одна из тех в мире, где за всё время пандемии выявлено меньше всего случаев COVID-19. При этом общее число заражений резко увеличилось за последние два месяца – с 500 в феврале до почти 17 тысяч сейчас. Умерло 110 человек.

[продавщица овощей]:

«Для меня жизнь в локдаун была очень тяжёлой. Мне не хватало еды, чтобы накормить детей, а сейчас всё открылось, и можно что-то продать, чтобы кормить семью». [продавец овощей]:

«Отчасти я рад, что правительство сняло запрет, но местные рынки всё ещё закрыты, поэтому я продаю свои овощи здесь. Хотелось бы, чтобы власти открыли рынки, и я смог продавать там, не боясь, что полиция меня прогонит».

Начиная с четверга, камбоджийцы, находящиеся в жёлтой зоне, могут беспрепятственно передвигаться и совершать поездки. При этом ночной комендантский час остаётся в силе.

Школы, бары, рестораны, спортивные стадионы и массажные салоны остаются закрытыми. Людям нельзя собираться группами более 10 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: