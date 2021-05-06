Заплатят ли $15 млн за марку «Британская Гвиана»
«Британскую Гвиану», сохранившуюся в единственном экземпляре, считают ценнейшей почтовой маркой в мире. Аукционный дом Sotheby's в..
Дата загрузки: 2021-05-06
«Британскую Гвиану», сохранившуюся в единственном экземпляре, считают ценнейшей почтовой маркой в мире. Аукционный дом Sotheby’s в июне выставит её на торги. За крохотный кусочек бумаги планируют выручить до 15 миллионов долларов.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: