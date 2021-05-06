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Заплатят ли $15 млн за марку «Британская Гвиана»

Заплатят ли $15 млн за марку «Британская Гвиана»

«Британскую Гвиану», сохранившуюся в единственном экземпляре, считают ценнейшей почтовой маркой в мире. Аукционный дом Sotheby's в..

Дата загрузки: 2021-05-06

«Британскую Гвиану», сохранившуюся в единственном экземпляре, считают ценнейшей почтовой маркой в мире. Аукционный дом Sotheby’s в июне выставит её на торги. За крохотный кусочек бумаги планируют выручить до 15 миллионов долларов.
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