Как эколог из Уганды делает столы и заборы из пластикового мусора
Эта свалка явно не украшает один из районов угандийской столицы. Но это также источник для зарождающегося..
Дата загрузки: 2021-07-07
Предприниматель, занимающийся защитой окружающей среды, построил неподалеку пункт сбора, чтобы превратить выброшенные полиэтиленовые пакеты и одноразовые бутылки во что-нибудь полезное.
Джеральд Ндашимье – основатель компании Eco Ways Uganda. Его пункты сбора уже есть в разных регионах страны, включая Кампалу, Вакисо, Муконо и другие крупные города. И везде можно найти много свалок с пластиком.
[Джеральд Ндашимье, предприниматель]:
«Примерно 12-15% отходов – это пластик. И большую его часть не собирают и не перерабатывают. Он попадает на открытые свалки, подобные той, что вы видите здесь».
Джеральд начал с простой цели: собирать пластиковый мусор и поддерживать чистоту окружающей среды. Но его идея выросла в целый бизнес, в котором работает более 100 человек, включая молодых мам. Он также платит частным лицам, которые приносят ему мусор.
Пластиковые бутылки измельчают. Затем из кусочков делают различные предметы: от столов для пикника до столбов для заборов.
[Джеральд Ндашимье, предприниматель]:
«Столб для ограждения сделан из 11 килограммов пластика. Если брать, например, бутылки из-под газировки или воды, то в килограмме – 47 бутылок, то есть на один столб нужно примерно 500 бутылок».
Компания также продаёт измельчённый пластик организациям, которые его перерабатывают.
Следующий проект Джеральда – остановить попадание пластика в озеро Виктория, которое утопает в мусоре. Он устанавливает сетки на всех основных дренажных каналах, чтобы улавливать отходы до того, как они окажутся в озере.
Короткая ссылка на эту страницу: