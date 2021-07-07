Как эколог из Уганды делает столы и заборы из пластикового мусора

Эта свалка явно не украшает один из районов угандийской столицы. Но это также источник для зарождающегося..

Эта свалка явно не украшает один из районов угандийской столицы. Но это также источник для зарождающегося бизнеса.

Предприниматель, занимающийся защитой окружающей среды, построил неподалеку пункт сбора, чтобы превратить выброшенные полиэтиленовые пакеты и одноразовые бутылки во что-нибудь полезное.

Джеральд Ндашимье – основатель компании Eco Ways Uganda. Его пункты сбора уже есть в разных регионах страны, включая Кампалу, Вакисо, Муконо и другие крупные города. И везде можно найти много свалок с пластиком.

[Джеральд Ндашимье, предприниматель]:

«Примерно 12-15% отходов – это пластик. И большую его часть не собирают и не перерабатывают. Он попадает на открытые свалки, подобные той, что вы видите здесь».

Джеральд начал с простой цели: собирать пластиковый мусор и поддерживать чистоту окружающей среды. Но его идея выросла в целый бизнес, в котором работает более 100 человек, включая молодых мам. Он также платит частным лицам, которые приносят ему мусор.

Пластиковые бутылки измельчают. Затем из кусочков делают различные предметы: от столов для пикника до столбов для заборов.

[Джеральд Ндашимье, предприниматель]:

«Столб для ограждения сделан из 11 килограммов пластика. Если брать, например, бутылки из-под газировки или воды, то в килограмме – 47 бутылок, то есть на один столб нужно примерно 500 бутылок».

Компания также продаёт измельчённый пластик организациям, которые его перерабатывают.

Следующий проект Джеральда – остановить попадание пластика в озеро Виктория, которое утопает в мусоре. Он устанавливает сетки на всех основных дренажных каналах, чтобы улавливать отходы до того, как они окажутся в озере.

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