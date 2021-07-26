Похитители отпустили 28 нигерийских школьников, ещё более 80 – в плену

Эти люди и не надеялись когда-нибудь снова увидеть своих детей. В нигерийском штате Кадуна боевики отпустили..

[Беге Данбойи, отец школьницы]:

«Я просто очень счастлив. Не верил, что когда-нибудь увижу дочь живой. Я очень счастлив».

Эти люди и не надеялись когда-нибудь снова увидеть своих детей. В нигерийском штате Кадуна боевики отпустили 28 школьников. Их похитили из местной школы-интерната в начале июля.

В общей сложности боевики похитили около 150 школьников, убив при этом охранников. По горячим следам правоохранителям удалось отбить примерно 25 детей и одну учительницу. Затем начались переговоры. Помимо 28 школьников ранее из плена вернулось ещё шесть учеников.

[Израил Аканджи, участник переговоров]:

«87 детей ещё не вернулись, мы ждём, когда это произойдёт. Призываем всех поделиться с нами любой имеющейся информацией».

До инцидента в школе учились 180 детей. Учебное заведение пока закрыто. Власти также приостановили работу ещё 12 школ-интернатов в регионе. Когда уроки возобновятся пока не известно.

Это уже десятое массовое похищение школьников на северо-западе Нигерии с декабря прошлого года. Вооружённые банды увозят детей и требуют выкуп у родителей и властей. При этом мишенью в основном становятся сельские школы со слабой охраной. За последние полгода боевики похитили примерно 1000 человек.

Изначально похищения совершали исламистские группировки «Боко Харам» и «Исламское государство в провинции Западная Африка», запрещённые в России и других странах. Потом похищениями занялись и другие преступные формирования.

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