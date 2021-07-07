Теневыносливые хосты стали центром выставки в Ботаническом саду Петербурга

Теневыносливым хостам посвятили отдельную выставку в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге. Здесь представлено 350 сортов..

Теневыносливым хостам посвятили отдельную выставку в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге. Здесь представлено 350 сортов этих растений. Хосты пришли с Востока в Европу в XVIII веке и с тех пор не теряют популярности.

[Оксана Городишенина, куратор выставки]:

«Последняя новая тенденция, одна из таких новинок, – это хоста с цветными черешками, с цветными ножками. Они могут быть розоватые, они могут быть совершенно яркие, цвета вишни. Это сорт Stephen King. Чудесные, яркие, цветные ножки. Такого же цвета у них цветоносы».

Хосты бывают разного размера и с разной формой листьев, оттенки которых тоже самые разнообразные – от светло-салатового до изумрудно-зелёного.

[Оксана Городишенина, куратор выставки]:

«Если поместить это же растение в условия большего освещения, то это будет более узкий, более вертикальный лист – ярко волнистый. И в тени это растение будет выглядеть совершенно по-другому. То есть одна и та же хоста может выглядеть абсолютно по-разному при разных условиях выращивания, при разном освещении, при разной температуре»

Хостами украшают не только сады, но и стены помещений.

[Оксана Городишенина, куратор выставки]:

«Это живые вертикальные картины. Эта тенденция вертикального озеленения – в последние годы достаточно модное направление, когда пытаются стены офисов озеленять, на выставках это используют в жилых квартирах».

Некоторые хосты в высоту не превышают трёх сантиметров, а некоторые вырастают до метра и выше.

[Жанна, гостья выставки]:

«Впечатление произвели крайности, то есть самая большая хоста, самая маленькая хоста – прямо миниатюрные хосты, самая длинная, самая толстая. Они настолько разные. И, когда это всё ещё структурировано, показано, рассказано и расписано – это вдвойне интересно».

В природе хосты можно встретить в Китае, Корее, Японии и на Дальнем Востоке. Известны 50 диких видов этих растений, а культурных сортов насчитывается более 12 тысяч.

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