Хроническая засуха и плохое управление лишает жителей Карачи воды
Каждые две недели этот житель пакистанского города Карачи стучит по фонарному столбу камнем, оповещая людей о..
Дата загрузки: 2021-05-10
Этот бедный район трущоб уже давно страдает от нехватки воды.
[Мохаммад Шакил, житель Оранги]:
«В нашем районе воды не было последние 40 лет. Нам привозят воду либо в канистрах, либо мы получаем её от таких благотворительных организаций».
Миллионы жителей пакистанской столицы лишены свободного доступа к чистой воде. В городе проживает около 20 миллионов человек. И каждый день им нужны миллионы литров воды. При этом около 15% её общего объёма теряется до того, как добирается до потребителей. Во-первых, из-за плохой инфраструктуры, во-вторых, из-за воровства.
[Захид Мубин, житель Оранги]:
«Каждый месяц нужно покупать по три цистерны. Одна стоит около 13 долларов. То есть в месяц выходит 39 долларов. Это большое финансовое бремя».
При этом река, из которой берут воду, в последние годы мелела из-за изменения климата и строительства дамб в соседней Индии.
[Вакар Ахмед, сотрудник Университета Карачи]:
«Есть несколько факторов, которые привели к дефициту воды. Один из них – это рост населения. Другие причины – плохое управление и изменение климата».
Столица возлагала надежды на крупный проект водоснабжения. Он подразумевал забор воды в озере Кинджар в 130 километрах от города. Однако завершение первой фазы строительства каналов уже перенесли с 2018 на 2023 год.
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