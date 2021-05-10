Хроническая засуха и плохое управление лишает жителей Карачи воды

Каждые две недели этот житель пакистанского города Карачи стучит по фонарному столбу камнем, оповещая людей о..

Каждые две недели этот житель пакистанского города Карачи стучит по фонарному столбу камнем, оповещая людей о том, что прибыла вода. И тут же жители района Оранги выстраиваются с канистрами, чтобы получить заветную жидкость, которую раздаёт благотворительная организация.

Этот бедный район трущоб уже давно страдает от нехватки воды.

[Мохаммад Шакил, житель Оранги]:

«В нашем районе воды не было последние 40 лет. Нам привозят воду либо в канистрах, либо мы получаем её от таких благотворительных организаций».

Миллионы жителей пакистанской столицы лишены свободного доступа к чистой воде. В городе проживает около 20 миллионов человек. И каждый день им нужны миллионы литров воды. При этом около 15% её общего объёма теряется до того, как добирается до потребителей. Во-первых, из-за плохой инфраструктуры, во-вторых, из-за воровства.

[Захид Мубин, житель Оранги]:

«Каждый месяц нужно покупать по три цистерны. Одна стоит около 13 долларов. То есть в месяц выходит 39 долларов. Это большое финансовое бремя».

При этом река, из которой берут воду, в последние годы мелела из-за изменения климата и строительства дамб в соседней Индии.

[Вакар Ахмед, сотрудник Университета Карачи]:

«Есть несколько факторов, которые привели к дефициту воды. Один из них – это рост населения. Другие причины – плохое управление и изменение климата».

Столица возлагала надежды на крупный проект водоснабжения. Он подразумевал забор воды в озере Кинджар в 130 километрах от города. Однако завершение первой фазы строительства каналов уже перенесли с 2018 на 2023 год.

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